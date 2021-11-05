Доля азербайджанцев, ощутивших на себе негативный финансовый эффект от пандемии, неизвестна. В нашей стране такая статистика не ведется. Однако не секрет, что все больше наших граждан ощущают на своих доходах неблагоприятный эффект последствий пандемии и инфляции.

Независимые аналитики считают, что из-за снижения покупательской активности и переключения в режим экономии потребление в натуральном выражении почти не растет. Просто мы наблюдаем рост рынка в денежном выражении, поскольку цены растут. При таком раскладе каждый пятый респондент сообщил о значительном падении доходов с начала распространения коронавируса в стране, каждый десятый – о потере прежнего заработка.

«Очень сильно выросли цены, — говорит нашему корреспонденту мать двоих детей Эльмира Исмайлова. – Муж работает на предприятии SOCAR простым рабочим, получает чуть больше 400 манатов. Я устроилась работать в аптеку на 300 манатов в месяц. У нас двое детей. До пандемии мы еще как-то выживали на эти деньги, но сейчас цены выросли дальше некуда. Моей с мужем зарплаты едва хватает на еду, а ведь нужно одевать и развивать детей, платить за коммунальные расходы. Они, кстати, постоянно у нас растут. А если кто-то в семье заболеет – вообще караул. Нам помогает семья мужа, если бы не эта поддержка, протянули бы ноги».

Уже к середине пандемийного года ситуация с финансами у граждан ухудшилась – начался самый настоящий ценовой марафон:

«Я наблюдал такое только после девальвации маната, — рассказал Эльчин Меликов. – О растущих ценах лишь изредка писали в прессе и совсем не говорили по телевизору. Но мы ощущали дикую инфляцию на своих кошельках. Сегодня почти то же самое. Цены поднимаются на все – молоко, стоившее еще недавно 1 манат 90 гяпиков, продают по 2,50 и даже 3 маната. Я уже не говорю про жидкое масло, сахар, яйца. Дорожает коммуналка, печку в доме затопить страшно. Моей зарплаты в 600 манатов семье из четырех человек не хватило, пришлось пересесть на старые «жигули» и таксовать. Но и этих денег недостаточно. Раньше хватило бы, сейчас – никак!».

Инфляция съедает доходы граждан. В отличие от цен, зарплаты и пенсии остаются на месте. По словам мужчины, представившегося Айдемиром, по телевизору говорят о росте зарплат со следующего года, но его это вряд ли коснется:

— «Я работаю на строительстве, компания платит стандартно – 20 манатов в день. А что на это купишь? Полпалки колбасы стоит в магазине 15 манатов, клетка яиц – больше 5 манатов… И за этот продуктовый набор я тружусь полный рабочий день. Зарплаты не поднимают, зато требований стало выше крыши. Повышение может быть только у тех, кто трудится на государственной работе. Нас же касаются только растущие цены».

Надо признать, несмотря на растущие цены, экономика нашей страны в текущем году, судя по официальным показателям, развивается. А потому правительство могло бы уделить больше внимания положению граждан – поднять уже сейчас зарплаты и пенсии и хотя бы оставить стабильными регулируемые государством тарифы, полагают в экспертных кругах. Благо доходы множатся.

По словам экономиста Неймата Алиева, только за девять истекших месяцев в условиях подорожания импорта и экспорта из Азербайджана получена чистая прибыль в размере 9 млрд манатов. По его словам, в структуре поступлений на ненефтяные товары приходится 4%, или 172 млн долларов этой суммы. Остальные 96% приходятся на подорожание экспорта из нефтегазового сектора. Мы даже не говорим о прибыли, полученной от разницы между внутренними оптовыми ценами и себестоимостью. Выручка от 9-месячного роста цен практически полностью компенсировала все убытки от экспорта за минувший год на уровне 4,3 млрд долларов:

«Только за девять месяцев текущего года чистая прибыль от внешней торговли составила 5,3 млрд долларов, или 9 млрд манатов. Это достаточно емкий источник финансирования для покрытия социальных и экономических потерь в стране. Потому объяснять нынешний стремительный рост цен снижением доходов абсурдно».