Центробанк понизил ставку рефинансирования, продвинув страну в рейтингах

Очередное понижение учетной ставки Центробанка стало поводом для продвижения Азербайджана в рейтингах по этому показателю, но никак не повлияло на стоимость денег в стране.

Так, на днях регулятор вновь сообщил о снижении ставки рефинансирования еще на 0,25% — с прежних 8,25% до 8%. Всего с начала года, включая недавнее понижение, ЦБА понизил стоимость кредитов для коммерческих банков страны без малого шесть раз. Уменьшения учетной ставки происходили 1 февраля, 15 марта, 26 апреля, 7 июня и 23 июля текущего года и каждый раз ключевая ставка снижалась на четверть процента. Однако данное обстоятельство не оказало никакого воздействия на высокие проценты по кредитам коммерческих банков. Согласно отчету Палаты надзора финансовых рыков, на первые числа августа ставки по потребительским кредитам были в диапазоне 20-24%, в долларах США — 6-19%, в других инвалютах — 10-15%.

Зато в рейтингах наша страна исправно продвигается. В результате недавнего понижения ставки рефинансирования местного регулятора, Азербайджан оказался на 38-м месте в мире по размеру учетной ставки, опередив Казахстан, Украину, Узбекистан, Беларусь, Турцию и Иран, и разделив позицию с Мексикой, информируют местные СМИ со ссылкой на турецкую прессу. Также отмечается, что самая высокая учетная ставка (86%) зафиксирована в переживающей экономический кризис Аргентине. Предпоследнее место в этом перечне занимает Зимбабве (70%), строчкой выше расположилась Венесуэла с показателем в 27,9%. Вот только до стран еврозоны, где данный показатель не выше нуля и даже отрицательного значения, нам пока еще далеко.

Между тем бездействие учетной ставки Центробанка признал сам Эльман Рустамов в феврале текущего года одному из местных изданий. Рустамов сообщил, что существуют фундаментальные и множество прочих причин этого. По его словам, кредитный портфель Центробанка в банках страны составляет порядка 400 млн. манатов. «Это очень небольшая цифра в общем объеме банковских активов. Ни один центральный банк не сможет оказывать влияние на рынок таким объемом ресурсов. Влияние ЦБА заключается в воздействии на стоимость денег, которые передают банки друг другу через изменение учетной ставки», — говорил главный банкир страны.

Еще одной причиной главный банкир страны указал отсутствие в Азербайджане организованного межбанковского рынка: «Это не дает влиять на ставки по кредитам в том числе, потому что становится проблематично определять стоимость денег. В этом направлении готовится серьезная программа реформ, что расширит наши возможности влиять на ситуацию». В экспертных кругах это заявление вызвало удивление и вопросы к самому регулятору — ведь получается, что ЦБА ссылается на причину, за которую сам же несет ответственность. По мнению финансистов, высокие ставки кредитно-финансовых организаций в немалой степени обусловлены стоимостью привлекаемых средств, а это, главным образом, дорогие депозиты.

При этом доля депозитов в привлеченных ресурсах банков растет. Скажем, согласно официальным данным на 1 мая сего года на депозиты приходится до 78,3 маната из 100 манатов привлеченных банками денег. Примечательно, что три года назад этот показатель составлял 70,8 маната на 100 манатов. Таким образом, доля депозитов в банковских ресурсах за три года увеличилась на 7,5%. Внешние заимствования, напротив, сокращаются. Для примера, в 2013–2014 годах доля внешних обязательств банков в общем кредитном портфеле составляла 27–28%, а теперь понизилась до 12%. Кредиты Центробанка сократились за последние четыре года с 20 до 4 процентов.

По данным Центробанка, среднегодовая процентная ставка по депозитам в единой валюте, включая депозиты, на 1 мая 2019 года составляла 9,5%. При этом процентная ставка по вкладам юридических лиц составила 4,7%, физических- ​​10,05%. Годовая процентная ставка по манатным депозитам в некоторых банках достигает 15 %.

Судя по данным регулятора, относительно высокие ставки по депозитам мешают росту ликвидности азербайджанских коммерческих банков. Низкая кредитная активность приводит к тому, что в ликвидной позиции банков сохраняется значительный профицит. На этом фоне привлекает внимание внешняя инвестиционная активность банков в этом году, отмечается в заявлении ЦБА. Проще говоря, местные банки не просто завышают ставки по кредитам внутри страны, но активно выводят средства за рубеж.