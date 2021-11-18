Центробанк Турции в четверг принял решение снизить ключевую ставку на 1 процент, сообщает Агентство Анадолу.

Минимальная ставка по семидневным операциям обратного репо снижена до 15 процентов.

В сообщении Комитета по денежно-кредитной политике ЦБ Турции говорится, что временные факторы, влияющие на предложение и не связанные с денежной политикой, предположительно сохранят свое влияние на экономику Турции в первой половине 2022 года.

«Финансовые регуляторы развитых стран прогнозируют более продолжительный, чем ожидалось, рост показателей инфляции», — говорится в сообщении регулятора.

Сразу же после этого решения турецкая лира обесценилась еще на 40 куруш. На данный момент 1 доллар США продается за 10,97 лир.