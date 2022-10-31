Народный банк Китая (центробанк) понизил в понедельник курс жэньминьби (официальное название национальной валюты) на 70 пунктов, до 7,1768 за доллар. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте регулятора.

Как следует из статистики центробанка, курс юаня к доллару достиг новой минимальной отметки за 14 с половиной лет — с 14 февраля 2008 года. Ослабление продолжается второй рабочий день подряд.

В пятницу представитель Комитета по регулированию банковской и страховой деятельности КНР призвал соотечественников отказаться от массовой скупки иностранной валюты в свете падения курса юаня. По его словам, нынешние трудности обусловлены прогнозируемыми факторами, долгосрочные тенденции в экономике Китая не могут измениться. Представитель комитета также отметил, что платежный баланс страны и иностранные инвестиции в ее экономику скоро стабилизируют юань.