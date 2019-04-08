Ценовой марафон — яйца пойдут наперекор помидорам, зелени и стручковой фасоли

Куриные яйца, резко подешевевшие в марте — апреле, скоро вновь поднимутся в цене.

Ждать осталось недолго – до появления дешевых овощей. В изобилии наводняющие столичные рынки к исходу весны помидоры, стручковая фасоль, свежая зелень поднимают спрос на столовые яйца, а за ним и цены. Следуя ежегодной традиции, ценовой марафон в этом сегменте рынка не за горами.

Но есть и другие причины, предвещающие скорое подорожание. Местные птицефермы постараются наверстать издержки, вызванные вынужденным месячником низких цен. Ведь если вспомнить, до праздника Новруз яйца стоили 14-17 гяпиков, а после упали вдвое. Сегодня цены стартуют с 6-7 гяпиков.

На взгляд специалистов потребительского рынка, апрельский ценовой спад – прямое следствие инкубационной страды. Начало инкубации приходится на март – апрель. В этот временной промежуток птицеводческие хозяйства приступают к выведению цыплят. «Появление на рынке большого количества дешевых столовых яиц является следствием наплыва продукции, не прошедшей инкубационную пробу», — сообщил # руководитель НОО «Союз свободных потребителей» Эюб Гусейнов.

С его слов, именно по этой причине к середине весны обострилась проблема появления в столичной торговой сети яиц низкого качества и большого срока годности. Все потому, что в марте предприятия местного птицепрома собирали яйца для инкубации. Многие сельские домохозяйства также привозили их в городские инкубаторы. Уже в конце этого месяца птицеводческие хозяйства выбрали яйца для инкубации, а остальная, не выдержавшая тестирования часть, отправилась на столичные рынки и полки магазинов по более низким ценам.

Председатель общественного объединения Agroemalavangard Вахид Гасанов уверен, что проверка яиц на пригодность перед закладкой в инкубатор никак не влияет на качество продукта. «Яйца проверяют на отсутствие дефектов путем просвечивания скорлупы пучком направленного света. Это позволяет увидеть их содержимое и выбрать подходящий экземпляр», — пояснил собеседник. Однако по итогам такого отбора на продажу поступает менее качественный продукт – яйца, имеющие неправильную форму, дефекты скорлупы, трещины, насечки, шероховатую или морщинистую фактуру и пр. А главное, процедуры сбора и проверок перед инкубацией требуют времени. Свежести яйцам это точно не прибавит.

Словом, весеннее удешевление яиц было вынужденной мерой. Особенно в условиях подорожания производства. В беседе с # ведущий консультант отрасли Борис Беленький констатирует растущую себестоимость производства из-за роста цен на зерновые культуры и энергоносители, низкую технологичность производства и, как следствие, нехорошие производственные показатели. С его слов, в стране острейшая нехватка собственного инкубационного яйца. Не хватает племенных репродукторов, и по этой причине большое количество яиц для местных инкубаторов завозится из Турции. С ввозом каждой новой партии имеется риск заноса инфекционных заболеваний птицы.

Рентабельность по столовым яйцам низкая. Для сравнения: по данным Госкомстата, в 2015 и 2016 годах на сельскохозяйственных предприятиях себестоимость производства 1000 яиц составляла 76,36 маната и 91,88 маната, цена — 89,90 маната и 119, 71 маната, а рентабельность — 9,9% и 4,9%.

Получается, что сегодня при розничной цене 60-70 манатов за 1000 штук (6-7 копеек за яйцо) производители реализуют продукт ниже себестоимости и терпят убыток. Но уже в скором времени предприятия постараются возместить утраченное, и цены на яйца в столичной торговой сети повысятся в два, а то и три раза.