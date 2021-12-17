Стоило азербайджанским СМИ опубликовать видеокадры того, как армянский солдат рассказывает о бесстрашии азербайджанских военнослужащих, то это немедленно вызвало оживление хайских мифотворцев. Так, телеграм-канал Armenian Military Portal опубликовал видео, на котором якобы двое армянских солдат успешно противостояли азербайджанским танкам в ноябре 2020 года.

Здесь отдельно стоит вопрос — почему это видео было опубликовано через год? А в остальном на видеокадрах даже нельзя разобрать принадлежность танков и солдат.

«На кадрах два азербайджанских Т-72Б/АВ пытаются провести наступление в направлении Бердзора (Лачинский район), но на их пути встали несколько дерзких 18-летних армянских срочников. В результате нескольких часов боев вражеская бронетехника отступает и укрывается в густом лесу.

В конце армянские военнослужащие решили не останавливаться на достигнутом, встают из укрытий и бегут за танками, а затем закидывают их противотанковыми гранатами. К сожалению, момента уничтожения не видно из-за деревьев», — с бравадой описывает «бой» телеграм-канал, отмечая, что действия происходят в начале ноября 2020 года во время 44-дневной войны.

Элементарная логика подсказывает, что от танка нужно убегать или прятаться. А Armenian Military Portal показывает, что «безумно храбрые» армянские солдаты своим грозным видом обращают в бегство танки. Телеграм-канал Armenian Military Portal даже мог бы выразить сожаление тем, что Армения не задействовала этих солдат-срочников в начале 44-дневной войны. Кто знает, возможно, они смогли бы изменить исход войны. По крайней мере, таков посыл данного видеоролика. И почему же имея на руках такие видеокадры, авторы телеграм-канала не вооружали им известного армянского «стратега» информационной войны Арцруна Ованнисяна?

При этом авторам данного фэйка даже невдомек факт того, что на приведенных видеокадрах для начала ноября, то есть поздней осени, слишком много зеленой растительности, стоит солнечная погода, не видно следов снега и даже рельеф не напоминает горный пейзаж Лачинского района.

На кадрах видно, как два танка разворачиваются и уезжают, а двое солдат выходят из окопов и бегут в их сторону. На основе этого строится миф о «непобедимых» армянских солдатах. Азербайджанский солдат год назад развенчал этот миф, освободив свои земли от армянской оккупации. Что касается приведенного видеоролика, то танки Т-72Б/АВ также имеются на вооружении армянской армии и скорее всего эти кадры были сняты во время военных учений.

Вот так армянская пропаганда с каждым разом успешно пробивает дно и демонстрирует свою профнепригодность. Хотели показать, что смелость города берет, но в данном случае ситуация сродни пословице — попали пальцем в небо.

Кстати, этот видеоролик растиражировали даже российские СМИ (https://lenta.ru/news/2021/12/16/tanki_protiv_soldat/). И весьма резонный вопрос — почему российские сайты с удовольствием тиражируют подобные фейки, стоит особняком…