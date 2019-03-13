Тревожное утро коррупционеров южного города

Утро среди заслуженных коррупционеров южного города выдалось бурным. Всему виной сообщение из США. Оказывается, прокуратура американского штата Массачусетс раскрыла крупную коррупционную схему, которая позволяла молодым людям за взятки поступать в престижные вузы США, такие, как Стэнфордский или Йельский университеты. По крайней мере, об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на прокурора штата Эндрю Леллинга.

Сообщается, что в преступной схеме участвовали около 50 человек. Сейчас им всем предъявлены обвинения. Также отмечается, что среди арестованных известные актрисы Фелисити Хаффман и Лори Лафлин. Также под стражей оказались 33 родителя, один инспектор вуза, девять тренеров по различным видам спорта. Обвинительное заключение охватывает период с 2011 по 2019 год.

В схеме использовалась организация по подготовке абитуриентов к поступлению. Она получала деньги от родителей молодых людей, при этом экзамены вместо молодых людей сдавали преподаватели. Также деньги выплачивались тренерам за зачисление якобы за хорошую спортивную подготовку. Эта новость шокировала тех коррупционеров южного города, что сделали себе огромные состояния на махинациях в системе образования.

Их мучал вопрос — сколько американские коллеги брали взяток? Вопрос был не праздный. Нужно было понять, не дешевят ли они, южногородские коррупционеры?! Обидно же чувствовать себя обокраденным! Сидишь тут, схемы придумываешь, устраиваешь неучей в вузы. И что в итоге? А в итоге может оказаться, что взял ты за весь этот гигантский труд сущие копейки.

Возмущало местных коррупционеров и то, как легко и просто попались их американские коллеги. Ну совсем, как дети малые! Нет у них никакого профессионализма, отточенного навыка, врожденного таланта и нажитого умения выходить сухими из воды. Ну как они, эти американцы, не поняли, что секрет выживания и спокойствия для любого коррупционера состоит в умении и готовности делиться?!

Кто им, крохоборам этаким, мешал поделиться определенной частью взяток с прокуратурой Массачусетса?! Неужели сложно запомнить раз и навсегда, что рука руку моет?! В прокуратуре тоже живые люди работают, с кучей своих проблем и желаний, которые можно решить, с помощью финансовой помощи от коррупционеров из системы образования. Эх… Всему этих американцев учить нужно! А ведь они сами претендуют на роль главного экспортера демократии в мире!

Да кому нужна эта демократия, если честные коррупционеры не могут спокойно зарабатывать на устройстве студентов в вузы страны?! За что Кеннеди убили?! Пошто Хиросиму и Нагасаки бомбили и войну во Вьетнаме устраивали?! Должны же все слои американского населения почувствовать прелести многолетней борьбы США за мировую гегемонию! А что мы видим на самом деле? Дискриминацию целого сегмента граждан. Вот она — изнанка американской демократии!

То ли дело в южном городе! Тут никто и никогда коррупционеров не притеснял. Наоборот, они тут считались людьми уважаемыми и способными, я бы даже сказал талантливыми. Правда, в последнее время наметилась неприятная тенденция. Постепенно началась борьба с тем классом, который всегда составлял гордость и опору южного города — с коррупционерами. Но, этот класс достойнейших людей не собирался легко сдавать своих позиций. Они имели широкие планы на настоящее и будущее, передавая свой опыт детям и внукам. И плевать они хотели на то, что творилось в США.