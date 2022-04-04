Президент США Джо Байден утром, сразу после пробуждения, вызвал к себе вице-президента Камалу Харрис:
— Камала, войска НАТО не будут участвовать в боевых действиях в Украине.
— Доброе утро, господин президент. Я знаю.
— Я не сомневался, что ты знаешь. Но вчера вечером у меня были другие формулировки.
— Какие именно?
— Нога натовского солдата не вступит в Украину.
— Мне казалось, что это равнозначные понятия.
— Тем не менее. Нужно наше решение доводить до внимания России в различных словосочетаниях.
— Господин президент, вы действительно думаете, что есть необходимость истолковывать русским эту мысль в различных вариациях?
— Камала, не забывай с кем мы имеем дело. Глава МИД России Лавров сказал, что Россия не нападала на Украину. Ты понимаешь, какому психотипу мы противостоим? Там все перевернуто с ног на голову. Я не уверен в их адекватности. Поэтому я вовсе не считаю лишним периодически уверять их в том, что мы против них не будем воевать. Вдруг они постоянно это забывают. Я понимаю, что слишком часто повторяю эти слова. Но что делать? Таковы реалии. Соедини меня с Макроном.
— Эмманюель, мы не будем воевать с Россией.
— Да, господин Байден. Ни в коем случае.
— Я сейчас говорил с Камалой о Лаврове. Мне сказали, что он в ответ на высказывания вашего министра иностранных дел, назвал его петухом.
— Не совсем так. Он сказал, что мы слишком часто петушимся. Также он отметил, что петух — наш национальный символ.
— Не понимаю в чем разница, но, тем не менее, это его высказывание вас не коробит?
— Вовсе нет. Галльский петух действительно является одним из символов Франции. Подтверждением величия Франции. La grandeur de la France, так сказать.
— Но мне здесь специалисты сказали, что Лавров, делая ударение на российском восприятии названия этой птицы, намекал на что-то другое.
— Господин президент, у вас проблемы с гомофобией?
— Разумеется, нет. Мне показалось, что его высказывание в данном контексте не было комплиментарным.
— А мне так не показалось.
— Очень хорошо. Вы общаетесь с Путиным?
— Довольно часто.
— Вы доводите до его внимания, что НАТО не будет воевать на стороне Украины?
— Я почти только об этом и говорю.
— Замечательно. Ваши беседы будут продолжены?
— Думаю, что да. Он сказал, что если мне нечего делать, я могу звонить и далее. Господин президент, моих избирателей волнует вопрос поставок оружия для Украины.
— Только оборонительное. Никаких исключений.
— В таком случае скажите мне, чем принципиально отличаются Байрактары и Джавелины от истребителей? И теми, и другими можно как обороняться, так и наступать.
— Байрактары им дали турки. Пусть они сами и отчитываются перед Россией. Что касается Джавелинов.. Знаете, мой друг, это все проблемы формулировок. Так сложилось, что противотанковые комплексы названы оборонительным оружием, а военные самолеты — наступательным. Я ничего не могу поделать. Если бы мухобойки назывались наступательным оружием, мы даже их не поставляли бы в Украину.
— Я слышал, англичане обещали им отправить нечто серьезное.
— Англичане островитяне. Алгоритм их мышления несколько своеобразный. Я не могу их контролировать. Тем более, что у Бориса Джонсона какие-то турецкие корни. Что с него возьмешь? Англичане возомнили себя главными стражами демократии.
— Раньше так говорили о США.
— Жизнь меняется. Раньше Джордж Буш, разглядывая через глаза Путина его душу, находил в нем прямого и достойного доверия человека. Раньше Хиллари дарила им какие-то кнопки. Уже забыл, как они назывались. Все меняется.
— Да, это так. Простите. Я сейчас должен позвонить Владимиру.
— Нет проблем. А я сейчас переговорю с Шольцем. Олаф, доброе утро.
— Доброе утро, Джо. НАТО не будет участвовать в войне с Россией.
— Вы меня опередили. Господин канцлер, что у вас насчет санкций?
— По нашему глубокому убеждению, санкции предназначены для выполнения функции пощечины, а не удара кулаком в челюсть. Мы санкциями должны просто обозначать свою обеспокоенность. Не нужно прижимать крысу к стене. Не подумайте, что я сам решился на такое неполиткорректное сравнение. Сам Путин описывал свое впечатление от этого случая в книге «От первого лица. Разговоры с Владимиром Путиным».
— Понятно, понятно. А что мы будем делать, если Россия использует в Украине тактическое ядерное оружие?
— Господин президент, вы знаете, каковы размеры зоны поражения, так называемой ударной волны, в случае подрыва тактического ядерного оружия?
— Нет.
— Всего два квадратных километра. А общая площадь Украины 603 548 км². Так о чем же мы говорим?
— С Украиной понятно. А что насчёт радиоактивного заражения? Что мы будем делать, если ветер понесет радиоактивный след в сторону Европы?
— Ветер это может понести также и в сторону России. Тем более, что Европейская организация по эксплуатации метеорологических спутников, которая является крупным поставщиком метеорологических данных, приостановила сотрудничество с Россией. Русские не будут знать, куда дует ветер. В буквальном смысле. Поэтому, возможно, они откажутся от этого шага. Нам остается рассчитывать только на это. Больше мы ничего сделать не можем.
— А как быть с общественным мнением?
— Ну, у нас выборы были в 2021 году. А у вас в 2020. У нас в запасе годом больше, чем у вас. Что-то придумаем. Что-то скажем.
— Я хотел подвести итоги нашего разговора.
— НАТО ни в коем случае не будет участвовать в войне на стороне Украины.
— Олаф, вы замечательный человек. Вы каждый раз опережаете меня. НАТО ни в коем случае, не будет участвовать в войне на стороне Украины.
— Джо, я ведь только что сказал то же самое.
— Олаф, это именно тот случай, когда лишнее повторение не помешает. Давайте вместе это еще раз повторим и я пойду завтракать.
Эльдар Тагиев, специально для #, из Киева