До чего дошел прогресс — до невиданных чудес. Жители одного южного города, обычно внимательно следящие за всеми новинками науки и техники, на сей раз были крайне взбудоражены. Появилась новость о том, что искусственный интеллект (ИИ) в одной из районных народных прокуратур в Шанхае впервые стал составителем текста обвинительного заключения, которое будет предъявлено преступнику в суде.

Как сообщает газета South China Morning Post, ИИ получил прокурорские навыки после изучения более 17 тыс. дел, рассмотренных в судах Шанхая с 2015 по 2020 год. Обвинения «цифровой прокурор» выносит с точностью в 97%, основываясь на одной тысяче «характерных черт», которые он выявляет в судебных документах по конкретным уголовным делам.

Данная новость вызвала неоднозначные чувства у жителей одного южного города. Понятное дело, что обрадовались рядовые граждане, которые не раз убеждались, что местная Фемида не только выносит решения с закрытыми глазами, но и умудряется обогащаться каким-то просто-таки волшебным образом. Рос уровень благосостояния южногородских судей. Их, теоретически, следовало бы искать в местном аналоге журнала «Форбс», если бы таковой существовал в южном городе.

Но в том и состояла специфика местных реалий, что люди, крайне нуждающиеся, тут из кожи вон лезли, дабы показать свою обеспеченность. Тогда как обладатели реальных капиталов, чаще всего нажитых непосильным коррупционным трудом, старались казаться людьми весьма приземленными, без крупных сумм на банковских счетах, солидного автопарка, певиц-содержанок и прочих атрибутов дольче виты.

Среди членов данной касты было немало представителей южногородского судейского корпуса. И именно они узрели в китайском «цифровом прокуроре» не хилую угрозу своему настоящему и будущему. Да и как ее, проклятую, не углядеть?! Разве можно было допустить, чтобы в судах южного города вносились справедливые приговоры, чтобы там торжествовало право, а не жажда обогащения?!

Давние, устоявшиеся местные традиции, своего рода символ южного города находились под угрозой. «Вот закупят кучу таких «цифровых прокуроров», а тут любят закупать все китайское, порой выдавая его за американское и европейское, и что тогда делать нам?! С чего кормиться?! Кто нас будет уважать, кто нам будет заносить пухлые конверты с доказательствами своей правоты в свободно конвертируемой валюте?!», — рассуждали они.

И добавляли, что обнищание членов данной касты может иметь волнообразный эффект. Кто тогда будет массово скупать квартиры в новостройках или виллы, кто будет сорить деньгами в ресторанах, кто будет содержать дам, а порой и мужчин, с заниженной социальной ответственностью?! То есть, под угрозой было благосостояние очень большого числа людей.

Плюс, появлялась угроза прецедента. Сегодня закупленные в Шанхае «цифровые прокуроры» начнут выносить справедливые решения в судах, а завтра их захотят внедрить в местную Центральную Изобретательную Комиссию, которая привыкла изобретать поразительные цифры на местных парламентских выборах. И тогда медным тазом накроются доходы не только руководства ЦИК, но и прохиндеев рангом пониже, что привыкли зарабатывать на выборах в местный парламент, на обслуживании кандидатов, на надувании мыльных пузырей.

Как видим, минусов у шанхайского суда в глазах касты судей южного города было гораздо больше, чем плюсов. Все это уже привело к жесткому противостоянию интересов этой прослойки с интересами рядовых южногородцев. Чем все в итоге закончится, предсказывать никто не брался. В том числе и потому, что были уже примеры того, когда громко озвучиваемые призывы пользоваться зарубежным опытом дорого обходились сторонникам таких шагов. Естественно, в самом Шанхае об этом не знали…