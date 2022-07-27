Россия выступает за превращение Южного Кавказа в зону мира и процветания. В своей работе на региональном направлении она продвигает исключительно созидательную повестку и ни с кем не собирается конкурировать.

Об этом заявил замдиректора Департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев на еженедельном брифинге.

Дипломат рассказал, на каких принципах должна основываться нормализация отношений между Арменией и Азербайджаном. «Что касается нормализации отношений между Баку и Ереваном, как мы не раз отмечали, соответствующие усилия должны предприниматься на базе трехсторонних заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года»,- заявил он.

Он также отметил, что Россия не возражает против подключения внерегиональных игроков, если они будут действовать в русле упомянутых договоренностей и будут способствовать их реализации. При этом он подчеркнул, что главное — не допускать дублирование и «подковерных игр с целью кого-то ослабить, вставить палки в колеса», так как российской стороне с подобной практикой со стороны упомянутых акторов приходилось неоднократно сталкиваться.