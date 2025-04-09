Я уже много раз публично заявлял, чего мы ждем от Армении в отношении нашей территориальной целостности и их конституции. Как только это будет сделано и будет подписано мирное соглашение, и тогда не будет никаких препятствий для Южного Кавказа, чтобы попытаться стать интегрированным регионом.

Об этом заявил Президент Ильхам Алиев на проходящем в Университете АДА международном форуме на тему «К новому миропорядку».

«Я думаю, что это может быть беспроигрышной ситуацией для трех стран Южного Кавказа. И будучи реалистами, конечно, мы не можем себе представить, что сразу же станем друзьями с Арменией. Это нереально, и даже говорить о какой-то экономической интеграции преждевременно. Но мы готовы к тому, чтобы начать делать небольшие шаги в мерах по укреплению доверия», — отметил глава государства, подчеркнув, что в последнее время были определенные инициативы и мы будем ждать позиции армянской стороны.