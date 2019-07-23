Трансгендер Девран: “Мужчины уже не будут нужны…” ВИДЕО

В последнее время в Азербайджане, в частности в Баку, количество представителей нетрадиционной сексуальной ориентации ощутимо выросло. Правда, сегодня представители ЛГБТ уже не скрываются, как раньше, стараются демонстрировать свою позицию в обществе.

Один из таких людей — трансгендер Девран Ибрагимсой. Девран посетил редакцию Зеркало и рассказал о смене пола, о том, жалеет ли о своем решении, когда он понял, что родившись девочкой, он хочет быть мальчиком и многое другое.

— Нередко, ориентация гомосексуалов выявляется после какой-то физической или психологической травмы. Некоторые даже решают полностью сменить пол хирургическим путем. Когда вы поняли, что не хотите быть женщиной?

— Это не связано с окружающей средой, ориентация — это врожденное. В США проводили исследования и выяснили, что каждый человек гомосексуален. Даже те, кто считают себя абсолютными гетеросексуалами, на самом деле гомосексуальны. То есть, гетеросексуальных людей в природе нет. Просто все это сидит на уровне подсознания. Для выявления истинной ориентации должны быть благоприятные условия. Я осознал, что являюсь мужчиной в 15 лет. Хотя с детства играл исключительно с мальчишескими игрушками — машинками, оружием. Играть в куклы у меня не было никакого интереса. То есть, во мне не было ничего девического. Даже когда девочки при мне переодевались, я отворачивался. Когда мне было 15, меня сбил автомобиль. После этой аварии я начал ощущать себя абсолютным мальчиком. И сейчас, уже в 22 года я решил полностью измениться.

— Кто вызывает у вас интерес сейчас?

— Я — бисексуал. У меня интерес и к девушкам и к парням. Я могу влюбиться в представителя обоих полов. Но, так как я человек верный, я не могу любить одновременно двоих людей. К тому же я отдаю предпочтение длительным отношениям. Просто я страдаю от половой принадлежности. То, что я живу в женском теле, меня мучает.

— Представитель какого пола был вашей первой любовью?

— Моей первой любовью была девочка. Мы учились в лицее. Я был уже в 8 классе, а она в 5. Наши отношения продлились 9 лет. Мы даже обручились втайне, между собой. Однажды мой друг парень показал мне фото и сказал, что это девочка, с которой он гуляет. На фото была моя любимая. Я не мог поверить глазам. За моей спиной она крутила роман с парнем. Мы расстались после того, как я узнал про ее измену.

— Сегодня, с помощью гормонов, вы меняете свое тело. Не станет ли это проблемой, если спустя годы, вы полюбите мужчину?

— В таком случае, я буду считаться геем. Духовно я и так парень. В скором времени я изменю и свое тело. Но, я планирую переехать из Азербайджана и сделать хирургическую операцию где-то за границей. Потому что, наше общество пока не готово к этому.

— Сталкивались ли вы с трудностями из-за своего внешнего вида?

— Я подвергался насилию со стороны людей много раз. Чаще всего меня били парни, называли «перевертышем», «проституткой», «петухом». Как-то в метро, когда я провожал свою девушку, группа парней публично выкрикивали, что я «перевертыш», «гей», потом они дождались моего возвращения и избили меня.

— Как к вам относятся религиозные люди?

— В Шамкире (наш гость из города Шамкир — прим. автора) они меня называли «джинном». Когда моя родная тетя узнала, что я бисексуал, сказала, что это считается грехом в религии. Она говорила, что я должен быть тем, кем меня создал Бог. Я ответил, что я атеист, не признаю религию, почему я должен действовать в соответствии с Шариатом?

— Есть ли в Шамкире другие люди с такой ориентацией?

— Конечно, и немало. Только из-за того, что это регион, они скрывают свою истинную сущность. Вы пустите их в Баку и посмотрите, что они будут творить.

— Какие у вас отношения с семьей?

— Мои родители давно в разводе. Я не видел отца уже долгое время. Я больше близок с матерью, тетями. Я готов отдать жизнь за них. Мать знала, что у меня склонность к девушкам. Я каждый раз предупреждал мать, что сменю пол. Наверное, мать думала, что я брежу и не принимала мои слова всерьез. Когда месяц назад я начал гормональную терапию, в семье начались проблемы. Я уже месяц, как съехал от них. Меня поддерживает только моя младшая сестра. И то, только потому, что она представитель молодого поколения.

Я работал у тети. Все спрашивали у меня, почему я не выхожу замуж, не рожаю ребенка, ведь время идет. Я настолько устал от всех этих разговоров и сказал, что у меня есть любимая девушка. Все были в шоке.

— Трудно ли вам найти работу?

— Определенные проблемы есть из-за моей внешности. Нередко, работодатель говорил «иди, мы с тобой свяжемся», но никакой обратной связи я так и не получал. Сейчас я работаю в ночном клубе своего друга официантом. Иногда и здесь бывают проблемы. Так как большинство клиентов парни, они требуют, чтобы их обслуживали девушки-официантки.

— Какой была реакция врача, когда вы обратились с просьбой помочь в смене пола?

— Впервые к врачу я обратился в Шамкире. Это был терапевт. Первым его вопросом было, каким способом я живу половой жизнью. Я открыто сказал, что у меня не было сексуальных отношений. Я объяснил врачу, что биологически, я — девушка, а внешне и морально — парень. Врач был шокирован. Он порекомендовал посетить психолога. Я сказал, что периодически общаюсь с психологом и у меня нет расстройств, я просто хочу сменить пол и готовлюсь к этому уже долгие годы. Еще у меня случается конфуз, когда я посещаю гинеколога. Когда впервые зашел в кабинет гинеколога, она посмотрела на меня и сказала, что кабинет уролога этажом ниже. Когда я объяснил, что физиологически я — женщина, она впала в ступор. После обследования, она заявила, что впервые проверяет транса. Позже, этот же врач нашла меня в социальных сетях и заявила, что я ей нравлюсь.

— Какое у вас образование?

— Я плохо учился в лицее. Мои учителя думали, что я не смогу поступить в вуз. Но, я поступил в Азербайджанский Медицинский Университет. Моя семья тогда начала давить, что девушке не пристало учиться вдали от дома, запрещали мне уезжать в Баку, якобы столица меня испортит. Но, я боролся, приехал в Баку, 4 года отучился в медвузе. Но, мне пришлось прервать образование по двум причинам. Первая — давление семьи и сложности, с которыми я столкнулся вдали от них, вторая — давление в университете: студенты-парни постоянно создавали мне проблемы, били меня… В какой-то мере я жалею, что прервал обучение. Но, потом я думаю: хорошо, что я не получил высшего образования, уеду за границу, там и буду учиться. Я хорошо рисую, занимаюсь дизайном. Может быть получу спортивное образование.

— Вы ведь и так занимаетесь спортом. С кем на ринг вы выходите: с парнями или девушками?

— Существует вид спорта под названием бразильское джиу-джитсу. В этом виде спорта мужчины и женщины дерутся между собой. Если у меня нет подходящего по возрасту, весу и категории партнера женского пола, я могу выйти на ринг с мужчиной. И наоборот.

— Практически каждый человек мечтает о ребенке. Что вы будете делать с этой стороной жизни?

— Я очень люблю детей. Но, если я рожу ребенка, я не смогу сменить пол. На это нет разрешения, так как ребенок в таком случае переживет психологическую травму. Но, я мечтаю о ребенке. Наука ведь не стоит на месте, сегодня можно зачать ребенка с помощью костного мозга из ребра женщины. То есть, создается эмбрион и с помощью искусственного оплодотворения рождается ребенок. Таким ходом, скоро мужчины вообще не будут нужны. А если я не смогу зачать своего, то усыновлю ребенка младше года. Но, естественно, все это я планирую сделать не в Азербайджане, а после того, как уеду за границу.