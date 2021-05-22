Один человек погиб, четыре ранены при нападении мужчины с ножом в Амстердаме, сообщает портал Dutch News со ссылкой на полицию.

В ночь с пятницы на субботу мужчина с ножом совершил серию нападений на прохожих в районе Де Пейп. Один человек погиб. Четыре были госпитализированы с места происшествия.

Задержан 29-летний мужчина. В полиции заявили, что рассматриваются разные версии произошедшего. На данный момент прямых доказательств того, что мужчина действовал, исходя из террористических мотивов, нет (aif.ru)