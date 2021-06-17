Тело мужчины, пропавшего без вести и погибшего, подорвавшись на мине в Агдаме, передано его семье.

Об этом АПА сообщили в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД. Сообщается, что тело жителя Агдамского района Джасарата Гатамханова, который погиб, подорвавшись на мине, было удалено сотрудниками Агдамского районного отдела полиции и Агентства по разминированию с территории, загрязненной минами и неразорвавшимися боеприпасами и передано по назначению.

Отметим, 8 июня в Агдамский районный отдел полиции поступила информация о пропаже без вести жителя Агдамского района Джасарата Гатамханова, 16 июня поступила информация об обнаружении его тела на освобожденной от оккупации территории Агдамского района.