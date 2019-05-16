Трамп заявил и.о. главы Пентагона, что не хочет начинать войну с Ираном

Президент США Дональд Трамп не хочет начинать войну с Ираном. Как сообщила в четверг на своем сайте газета The New York Times. Как передает ТАСС, об этом об этом он заявил в среду исполняющему обязанности министра обороны США Патрику Шанахану на секретном брифинге в Белом доме.

По данным источников издания, брифинг был проведен после получения данных американской разведки, согласно которым Вооруженные силы Ирана провели погрузку ракет на небольшие суда в Персидском заливе. По мнению некоторых представителей американской администрации, Тегеран ведет подготовку к нанесению ракетного удара по боевым кораблям США или их союзников.

Согласно публикации, Трамп твердо заявил, что не хочет военного столкновения с Ираном. Хозяин Белого дома в четверг выразил надежду на то, что конфликт между США и Ираном не перерастет в войну. «Надеюсь, что нет», — сказал он журналистам в Белом доме на вопрос, собирается ли Вашингтон воевать с Ираном.

По мнению The New York Times, президент США таким образом попытался положить конец публикациям американских СМИ о том, что его помощник по национальной безопасности Джон Болтон и госсекретарь Майкл Помпео решительно настроены развязать войну с Тегераном.

И Болтон, и Помпео подталкивают Трампа к опрометчивому решению, утверждает, в частности, телекомпания CNN. По данным источников The New York Times, Болтон в частных беседах выражает разочарование нежеланием Трампа пойти на риск и добиваться более радикальных изменений на Ближнем Востоке.
| 2019-05-17T01:58:39+00:00 17 мая 2019, 05:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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