Армянская дипломатия скатилась до уровня базарной торговки, которая обнаружив пропажу пирожков, поднимает истеричный визг. Стоило президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву провести встречу с представителями интеллигенции из Западного Азербайджана, внешнеполитическое ведомство Армении закатило очередную истерику.

Так, в заявлении МИД Армении отмечается, что мысли, высказанные президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на данной встрече «еще раз доказывают, что руководство этого государства никоим образом не заинтересовано в установлении мира и стабильности на Южном Кавказе».

По мнению армянского МИД, Ильхам Алиев якобы не только открыто признает «факт оккупации суверенной территории Армении путем применения силы, но и выдвигает новые территориальные требования и угрозы силой в отношении Республики Армения, проявляет открытое пренебрежение как к международному праву, так и к международным партнерам».

Выступая с подобными заявлениями МИД Армении в первую очередь показывает отсутствие профессионализма. В своем выступлении Ильхам Алиев заявил, что права изгнанных из Армении азербайджанцев в 1988-1991 годах должны быть восстановлены, и они должны вернуться на родные земли.

«Говоря об этом, я предполагаю, что в Армении вновь начнется очередная истерика, мол, Азербайджан пришел, оккупировал нас и прочее. Нет. Мы хотим сделать это мирным путем. Мы хотим обеспечить свои права мирным путем», — подчеркнул азербайджанский лидер.

К сожалению, эти слова прошли мимо внимания армянской дипломатии. Так же, как и слова о том, что Азербайджан был вынужден провести военную операцию на азербайджано-армянской границе из-за того, что в Армении поднимают голову реваншистские силы. «Для того, чтобы застраховаться от этого, мы обязательно должны были овладеть более благоприятными позициями вдоль азербайджано-армянской границы, и мы добились этого», — заявил Ильхам Алиев.

Армянский МИД, обвиняя Азербайджан в «оккупации суверенной территории» Армении, не должен забывать о том, что граница между двумя странами является неопределенной из-за затягивания Ереваном процесса демаркации и делимитации. В подобных условиях говорить о какой-либо «оккупации» армянских территорий просто нелепо. Тем более, что Армения до сих пор удерживает под оккупацией восемь населенных пунктов Азербайджана. Речь идет о семи селах Газахского района Азербайджана: Ашагы-Аскипара (захвачено 14 июня 1992 года), Гызылгаджилы (захвачено 11 мая 1992 года), Хейримли (захвачено 8 марта 1992 года), Софулу (захвачено 27 апреля 1992 года), Баганис Айрым (захвачено 24 марта 1990 года) и азербайджанском анклаве вблизи Нахчыванской Автономной Республики, захваченном в январе 1990 года, — селе Кярки.

Территориальные претензии Армении к Азербайджану закреплены в преамбуле Конституции страны, в которой ссылаются на Декларацию о независимости, принятую в 1991 году. В этом документе нынешний Карабахский регион Азербайджана был объявлен территорией Армении.

Помимо этого, Армения на протяжении многих лет открыто игнорировала выполнение положений резолюций СБ ООН по нагорно-карабахскому конфликту. По этой причине внешнеполитическому ведомству Армении лучше молчать о том, кто же именно выдвигает территориальные претензии и проявляет открытое пренебрежение к международному праву.

Если МИД Армении подчеркивает решимость своей страны строить мир и стабильность в регионе, то в первую очередь нужно начинать с самих себя, а не обвинять Азербайджан.