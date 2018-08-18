Трамп рассказал об отношении к фейковым новостям

Президент США Дональд Трамп заявил, что не пытается искоренить «фейковые новости», и признался, что привык к ним, передает РИА Новости.

«Цензура — очень опасная вещь, и ее совершенно невозможно контролировать. Если искоренять фейковые новости, то нет ничего более фейкового, чем CNN и MSNBC, но, несмотря на это, я не прошу прекратить их нездоровое поведение. Я привык к нему и смотрю с долей скептицизма или не смотрю вообще», — написал Трамп в своём микроблоге в Twitter.

У Трампа сложные отношения со СМИ, некоторые из которых он в свое время называл «оппозиционной партией» и «врагами народа», получая взамен жесткую критику. В ежегодном рейтинге свободы прессы международной правозащитной организации «Репортеры без границ» (RSF) США опустились на две позиции, заняв 45-е место.

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