Холдинг Ruspole brands, который владеет брендом «Дядя Ваня», не подавал заявку в Роспатент о регистрации логотипа, похожего на символ сети McDonald’s. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании.

«Юридические лица холдинга Ruspole brands и бренд «Дядя Ваня» не имеют отношения к логотипу, созданному в качестве мема, использующему перевернутую букву «М» предприятий сети общественного питания McDonald’s, имеющей очертания буквы «В» на кириллице», — отметили в компании.

В Ruspole brands подчеркнули, что не собираются замещать бренд McDonald’s, а все сообщения об этом являются фейковыми.

Холдинг пока что не собирается запускать сети общественного питания, но не исключает подобного проекта в будущем. В Ruspole brands также рассказали, что Роспатент сейчас ведет расследование «относительно якобы поданной заявки на регистрацию».

Ранее 17 марта на сайте Роспатента появились сведения о заявке на регистрацию товарного знака «Дядя Ваня», включающего логотип с буквой «В», частично копирующего логотип McDonald’s. Некоторые СМИ сообщали, что товарный знак регистрирует компания «Русское поле — Логистик», которая входит в холдинг Ruspole brands.

После приостановки деятельности McDonald’s в России спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании заявил, что на месте ресторанов американской сети должна появиться отечественная сеть общепита под условным названием «У дяди Вани». (gazeta.ru)