Экс-президент США Дональд Трамп рассказал в интервью телеканалу Fox News, что не позволило наладить взаимодействие с Россией.

Во время беседы с журналистами он поднял тему опровергнутых обвинений со стороны внутриполитических противников в сговоре с Москвой, который якобы был во время избирательной кампании 2016 года.

«Но на это (опровержение) ушло два с половиной года, и из-за этого было очень сложно взаимодействовать с некоторыми странами, особенно с Россией», — заявил бывший глава Белого дома.

По словам политика, клеветническая кампания, которая велась против него большую часть его правления, также помешала добиться «очень хороших» результатов для двух стран.

«Но ты не мог этого сделать, потому что о тебе бы сказали: «О, он любит Россию». Эти люди больные», — добавил Трамп.