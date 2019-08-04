Трамп прокомментировал стрельбу в Техасе в Twitter

Президент США Дональд Трамп заявил, что сообщения о стрельбе в торговом центре в Техасе «очень плохие», речь идет о «многих убитых».
«Ужасная стрельба в Эль-Пасо, штат Техас. Сообщения очень плохие, многие убиты. Работаем с государственными и местными органами власти, а также с правоохранительными органами», — написал американский лидер в Twitter.
На западе Техаса в субботу в торговом центре Walmart произошла стрельба. Неизвестные открыли огонь, полиция оцепила периметр, стрельба прекратилась, но опасность для жизни людей сохраняется.
| 2019-08-04T00:57:05+00:00 4 августа 2019, 07:24|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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