Трамп прокомментировал стрельбу в Техасе в Twitter

Президент США Дональд Трамп заявил, что сообщения о стрельбе в торговом центре в Техасе «очень плохие», речь идет о «многих убитых».

«Ужасная стрельба в Эль-Пасо, штат Техас. Сообщения очень плохие, многие убиты. Работаем с государственными и местными органами власти, а также с правоохранительными органами», — написал американский лидер в Twitter

На западе Техаса в субботу в торговом центре Walmart произошла стрельба. Неизвестные открыли огонь, полиция оцепила периметр, стрельба прекратилась, но опасность для жизни людей сохраняется.