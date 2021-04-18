Неизвестный открыл стрельбу в Техасе, погибли по меньшей мере трое

Неизвестный открыл стрельбу в городе Остин (штат Техас). Об этом сообщила в воскресенье в Twitter местная полиция и служба скорой помощи.

По данным полиции, правоохранители прибыли на место происшествия на окраине города, где неизвестный открыл стрельбу на пересечении двух улиц. Врачи сообщили, что погибли три человека.

В заявлении полиции говорится, что информация о личности стрелка, а также о его вероятных мотивах пока не поступала. В то же время правоохранители полагают, что инцидент, скорее всего, носит бытовой характер. По их словам, опасности для населения нет, хотя подозреваемый все еще на свободе.

Врачи в свою очередь уточнили, что, помимо трех жертв, других погибших или пострадавших в результате стрельбы нет.