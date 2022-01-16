Президент США Джо Байден выразил благодарность сотрудникам полиции за спасение четырех заложников в синагоге Колливилля в штате Техас и осудил подобные проявления антисемитизма, следует из опубликованного заявления лидера Штатов на сайте Белого дома.

«Позвольте мне четко заявить всем, кто намерен распространять ненависть: мы будем противостоять антисемитизму и росту экстремизма в стране», — следует из текста сообщения.

Напомним, вооруженный мужчина взял в заложники четырех человек в синагоге Колливилля. Он требовал освободить его сестру, осужденную за терроризм, из тюрьмы. Американские СМИ уточняли, что речь шла об Аафии Сиддики, которую суд приговорил к 86 годам заключения за нападение на следователей из Штатов в Афганистане. Позже адвокат Сиддики заявила, что нападавший мужчина не является родственником ее подзащитной.