Представитель армии Йемена Яхья Сари подтвердил захват «израильского» грузового корабля в Красном море.

Он сообщил, что корабль Galaxy Leader отбуксирован к побережью Йемена, а экипаж задержан.

Сари отметил, что «военные операции ВС Йемена направлены только против израильских кораблей».

Грузовое судно Galaxy Leader, которое ранее захватили в Красном море йеменские повстанцы, принадлежит Британии, а в данный момент оно сдано в аренду японской компании, сообщает The Times of Israel со ссылкой на заявление офиса премьера Израиля.

По данным издания, судно находится в частичном владении и у израильского предпринимателя Абрахама Унгара. В момент захвата оно шло из Турции в Индию под флагом Багамских островов. Израильтян на борту не было, в международный экипаж из 25 человек входили, в частности, граждане Украины, Болгарии, Филиппин и Мексики.

В офисе подчеркнули, что судно «угнали по прихоти Ирана йеменские боевики-хуситы», и что этот инцидент является «очередным актом иранского терроризма».