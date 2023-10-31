К участникам израильско-палестинского конфликта примкнула новая сила – действующие в далеком от Святой земли Йемене шиитские повстанцы-хуситы наносят ракетные удары по Израилю, сообщает The Jerusalem Post.
Во вторник йеменские хуситы, поддерживаемые Ираном, заявили, что запустили «большое количество» баллистических ракет и беспилотников в сторону Израиля. Эта операция – уже третья против Израиля. В будущем их будет еще больше, заявил в своем телеобращении военный представитель группировки Яхья Сари
Решение о вступлении Йемена в конфликт ХАМАС с Израилем не было случайным, а скорее обдуманным. Оно было принято по призыву йеменского народа, сообщил бригадный генерал Бин Амер. «Враг должен осознать, что конфликт будет расширяться, пока продолжаются массовые убийства палестинского народа. Наши ракеты превзойдут американские и израильские системы. Когда мы вступили в эту войну, мы заранее ожидали ответа. Поэтому мы готовы к этому, мы координируем свои действия с силами оси сопротивления», – сказал он