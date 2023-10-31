Во вторник йеменские хуситы, поддерживаемые Ираном, заявили, что запустили «большое количество» баллистических ракет и беспилотников в сторону Израиля. Эта операция – уже третья против Израиля. В будущем их будет еще больше, заявил в своем телеобращении военный представитель группировки Яхья Сари