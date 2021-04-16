Мужчина в Техасе устроил стрельбу у терминала аэропорта

Как сообщается, мужчина на машине врезался в один из терминалов, выпрыгнул из машины и стал стрелять по зданию и сотрудникам полиции. Полицейский в аэропорту открыл ответный огонь и попал в стрелявшего. Мужчину отвезли в больницу, где объявили, что он мертв. Пострадали два человека.