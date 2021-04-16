Мужчина в Техасе устроил стрельбу у терминала аэропорта

Мужчина врезался в терминал международного аэропорта Сан-Антонио, штат Техас, и открыл беспорядочную стрельбу, полиция ликвидировала его на месте, сообщает местный телеканал KSAT.
Как сообщается, мужчина на машине врезался в один из терминалов, выпрыгнул из машины и стал стрелять по зданию и сотрудникам полиции. Полицейский в аэропорту открыл ответный огонь и попал в стрелявшего. Мужчину отвезли в больницу, где объявили, что он мертв. Пострадали два человека.
«У стрелявшего было много патронов, он стрелял без разбора. Нам повезло, что сегодня пострадали немного человек», — цитирует канал начальника местной полиции.
Полиция уже и ранее имела контакты с стрелявшим, известно, что у него были проблемы с психикой, отмечает канал. Аэропорт уже работает в привычном режиме.(РИА Новости)