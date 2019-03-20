Трамп примет в Белом доме чемпионов НХЛ

Президент США Дональд Трамп 25 марта по традиции примет в Белом доме действующих чемпионов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) команду «Вашингтон Кэпиталз».

«Вашингтон Кэпиталз» станет первым с 1997 года американским столичным клубом, который удостоится этой чести.

В прошедшем сезоне НХЛ «Вашингтон» впервые в истории выиграл Кубок Стэнли.

Как отметил центральный нападающий клуба Никлас Бэкстрём, спортсмены не намерены, в отличие от своих предшественников, устраивать какие-либо политические акции в связи с приглашением в Белый дом. «Мы не собираемся смешивать политику и спорт. Мы придем туда потому, что выиграли в прошлом году», — заявил он.

В июне 2018 года Трампу пришлось отменить прием в Белом доме для чемпиона Национальной футбольной лиги (NFL) клуба «Филадельфия Иглз» в связи с отказом большинства игроков команды принять приглашение из-за политических разногласий. В 2017 году Трамп отменил прием чемпиона НБА сезона-2016/17 «Голден Стэйт» из-за отказа многих игроков принять приглашение. Прием в Белом доме обладателя Кубка Стэнли «Питтсбург» тогда также прошел на фоне скандала.