В Белом доме США считают «Северный поток — 2» плохой сделкой

Вашингтон не делает каких-либо заявлений, связанных с вероятным введением новых санкции по «Северному потоку—2». При этом в США продолжают считать данный проект плохой сделкой, приводит РИА «Новости» заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

«Я не могу озвучить вам прогноз, однако мы продолжаем считать плохой сделкой и доносить эту позицию своим партнерам, в том числе европейским», — уточнила Псаки в ходе брифинга.

В рамках реализации «Северного потока – 2» планируется строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

| 2021-04-23T00:11:13+04:00 23 апреля 2021, 02:30|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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