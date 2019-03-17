Трамп назвал распространение досье о его связях с РФ «темным пятном на репутации» Маккейна

Президент США Дональд Трамп заявил, что распространение «лживого и полностью дискредитированного» досье о связях господина Трампа с Россией «является очень темным пятном на репутации» покойного сенатора-республиканца Джона Маккейна.

О том, что в декабре 2016 года Джон Маккейн передал ФБР и СМИ досье с якобы имевшейся у «российских агентов» компрометирующей информацией на президента США, ранее сообщил телеканал Fox News со ссылкой на судебные документы.

«У него были намного худшие «пятна», включая голосование против отмены и замены (реформы Obamacare) после многих лет кампании по отмене и замене»,— отметил американский президент в Twitter, пишет Ъ.

Дочь покойного сенатора Меган Маккейн в ответ на утверждение господина Трампа посоветовала ему провести выходной со своей семьей, а не писать в Twitter. Она подчеркнула, что американцы «не полюбят» Дональда Трампа так, как «они любили ее отца».

Джон Маккейн умер 25 августа. У него была диагностирована опухоль мозга. На протяжении последних лет жизни он выступал с критикой России, являясь соавтором наиболее жестких мер против Москвы. Он также критиковал политику президента США Дональда Трампа.