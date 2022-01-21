Тюрьма в Гуантанамо стала классическим символом попрания верховенства закона и нарушений прав человека в американском стиле, Китай призывает США взять на себя ответственность за бесчинства, совершенные в этом месте, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

«Гуантанамо — это несмываемое пятно на правах человека в США», — сказал он.

По его словам, зверства, совершенные в таких тюрьмах, как Гуантанамо, можно рассматривать как «мрачный учебник по нарушениям прав человека в США».