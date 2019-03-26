Трамп и Нетаньяху подтвердили сильную и особую связь между США и Израилем

Отмечается, что Трамп в ходе встречи подчеркнул приверженность США безопасности в Израиле, в том числе поддержанию его военного превосходства. Нетаньяху, в свою очередь, выразил Трампу благодарность за признание суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Оба лидера заявили о необходимости противодействия агрессии со стороны Ирана. Трамп также отметил, что «общие интересы между Израилем и арабскими странами, как показала недавняя конференция в Варшаве, предоставили возможность для нового сотрудничества».