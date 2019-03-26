Трамп и Нетаньяху подтвердили сильную и особую связь между США и Израилем

Президент США Дональд Трамп провел встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе которой лидеры подтвердили сильную и особую связь между странами. Как передает РИА Новости, об этом сообщил Белый дом.
«Лидеры двух стран подтвердили сильную и особую связь между США и Израилем. Президент Трамп и премьер-министр Нетаньяху обсудили их взаимную заинтересованность в усиленном сотрудничестве по ряду вопросов, включая региональную безопасность, торговлю, исследования и телекоммуникационную безопасность», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Трамп в ходе встречи подчеркнул приверженность США безопасности в Израиле, в том числе поддержанию его военного превосходства. Нетаньяху, в свою очередь, выразил Трампу благодарность за признание суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Оба лидера заявили о необходимости противодействия агрессии со стороны Ирана. Трамп также отметил, что «общие интересы между Израилем и арабскими странами, как показала недавняя конференция в Варшаве, предоставили возможность для нового сотрудничества».