Турецкая лира рухнула по отношению к доллару до своего минимума за последние полгода, в связи с чем общий объем ее снижения достиг 22% только в этом году. Как сообщает Reuters, новый виток падения лиры был связан с ускорением темпов инфляции и обещанием президента Реджепа Тайипа Эрдогана продолжать снижать процентные ставки. При этом в 2021 году лира обесценилась на 44%.

Падению лиры во многом способствует подорожание энергоносителей, отмечают в экспертных кругах. Как следствие, растет давление на дефицит внешнеторгового баланса страны, а отрицательные ставки препятствуют притоку зарубежного капитала. Кроме того, сокращаются золотовалютные резервы страны, а это сокращает возможности для интервенций в поддержание курса национальной валюты. При этом программы защиты депозитов от падения курса лиры грозят пробить дыру в госбюджете, говорят аналитики.

Напомним, что глава государства Реджеп Тайип Эрдоган возвел во главу угла своей экономической политики стимулирование производства, экспорта и занятости с помощью практики низких ставок и пообещал образование профицита счета текущих операций, который в конечном итоге стабилизирует валюту и снизит инфляцию. Помимо экономических факторов, обесценивание лиры обусловлено независимой внешней политикой Турции, считает экономист Эльданиз Амиров.

По его убеждению, Турция добилась значительного прогресса во внешней политике за последние годы, и это оказывает серьезное влияние на внутреннюю экономическую ситуацию:

«Надо признать, что за последние четверть века братская страна никогда не была так сильна в своей внешней политике, как сегодня. А за это приходится расплачиваться экономике – инфляция в Турции за последние 24 года превысила 70 процентов. Макроэкономические показатели страны также напрямую влияют на курс ее валюты. В отличие от Азербайджана, курс турецкой валюты регулируется рынком, а не административными мерами. Другой пример – на волне западных санкций российское правительство жестко вмешалось в формирование курса рубля, возведя в приоритет максимальную управляемость курса. Ничего подобного не делает Турция, придерживаясь экономических методов формирования курса. Впрочем, ситуация с лирой не скажется на нашей республике, поскольку торговые операции производятся в иностранной валюте», — сказал он в беседе с #.

Следуя цели увеличить двусторонний торговый оборот до 15 млрд долларов, Турция стала крупнейшим торговым партнером Азербайджана после Италии. Тенденция на укрепление торгового взаимодействия прослеживалась еще до пандемии, отметил депутат и эксперт Вугар Байрамов. Еще в 2019 году товарооборот между нашими странами увеличился на 33 процента к предыдущему году и 73 процента к показателю 2017 года – начиная с этого года сальдо нашей страны в торговле с Турцией было положительным, а в позапрошлом году этот баланс увеличился до рекордных 1,2 млрд долларов.

По словам Байрамова, Шушинская декларация о союзнических отношениях позволила нашим странам выйти на новый этап стратегического взаимодействия. Декларация, ко всему прочему, предусматривает продолжение скоординированной работы по эффективному использованию и дальнейшему развитию Южного газового коридора. В прошлом году Турция импортировала из Азербайджана более 8,5 миллиардов кубометров газа. Это свидетельствует об укреплении энергетического сотрудничества двух стран, говорит аналитик.

«Одним из важных направлений является дальнейшее развитие транзитно-транспортного потенциала азербайджано-турецких участков международных транспортных коридоров с использованием технологий интеллектуальных транспортных систем, открытие Зангезурского коридора, соединяющего Азербайджан и Турцию, восстановление транспортно-коммуникационных связей в регионе и продвижение международных транспортных коридоров», — сказал эксперт. Он также отметил, что существенного влияния на азербайджанскую денежную единицу девальвация в Турции не окажет, поскольку торговля между нашими странами осуществляется в основном в долларах, а главная позиция азербайджанского экспорта в турецком направлении – углеводороды.

На усложнившуюся социально-экономическую ситуацию в соседней стране обращает внимание экономист Натиг Джафарли, отмечая необходимость институционального подхода к дальнейшему развитию двусторонних взаимоотношений: «Азербайджану нужно стремиться к максимальному расширению отношений с Турцией с учетом разных сценариев завершения приближающихся выборов, — заметил он. — До выборов в Турции остался год и за это время улучшить экономическую и социальную ситуацию в стране очень сложно. Потому не факт, что правящая Партия справедливости и развития останется у власти».