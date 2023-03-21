Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо и далее поощрять практику взаиморасчетов России и Китая в национальных валютах, а также отметил готовность Москвы переходить на юани в торговле с другими странами. Об этом сообщает РИА Новости.

«Важно, что во взаимной торговле все активней используются национальные валюты. Следует и далее поощрять эту практику, а также расширять взаимное присутствие финансовых и банковских структур на рынках наших стран», — сказал глава государства.

По его словам, две трети товарооборота между РФ и КНР осуществляется в рублях и юанях.

Также Путин отметил, что РФ выступает за использование юаней в расчетах со странами Азии, Африки, Латинской Америки.