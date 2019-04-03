Традиционный «кямализм» против «эрдоганизма»

Долгожданные муниципальные выборы в Турции завершились. Главной неожиданностью этих выборов, стало то, что правящая партия проиграла во всех крупных городах.

Оппозиционная левоцентристская Народно-республиканская партия (НРП) Турции впервые с 1994 года одержала победу на выборах мэра Анкары, ее кандидат Мансур Яваш набрал 50,9% голосов.

НРП победила также в Измире, сохранив за собой пост мэра в этом третьем по величине городе Турции. Ее кандидат Тунч Сойер набрал 58,02% голосов, значительно опередив кандидата от ПСР, экс-министра экономики Турции Нихата Зейбекчи, получившего 38,62%.

В Стамбуле, после долгого и спорного подсчета голосов, победил кандидат от оппозиции Акрам Имамоглу с небольшим перевесом в 29 тыс. голосов. Глава ЦИК Сади Гювен так прокомментировал итоги голосования на выборах мэра Стамбула.

«На данный момент внесенные в систему результаты таковы: кандидат от Республиканской народной партии (CHP) Акрем Имамоглу набрал 4159650 голосов избирателей, кандидат от правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Бинали Йылдырым – 4131761. Рассмотрение жалоб продолжается», — сказал Гювен.

В целом по Турции на муниципальных выборах победила ПСР, кандидаты которой получили 44,42% голосов по итогам обработки 99,01% бюллетеней. НРП набирает 30,07% голосов. Правящий блок «Союз народа» получает 51,67% голосов избирателей, оппозиционный «Союз нации» – 37,53%.

Данные выборы стали также показательными потому, что, по сути, страна поделена 50 / 50. Во всех больших городах, за исключением Измира, всего лишь несколько процентов решили судьбу выборов. Другой важный аспект – это то, что и оппозиция и правительство шли на выборы блоками. Причем правящий блок шел на выборы под республиканским лозунгом, а оппозиция с националистическим.

Если учесть, что сегодня в Турции действует новая конституция, которую Эрдоган не раз менял, то можно уверенно сказать, что сегодняшнюю Турцию уже нельзя назвать кямалисткой, она скорее эрдогановская. А главным оппонентом партии Эрдогана на этих выборах была кямалисткая партия Республиканцев.

То есть именно на этих выборах, столкнулись две разные идеи: традиционный кямализм против «эрдоганизма». Кямалисты оказались единственными, кто долгое время оказывал сопротивление Эрдогану и победил на этих выборах, что еще больше осложняет внутриполитическую ситуацию в Турции.

Но как говорится, одно дело победить на выборах, другое умело управлять. Победа оппозиции в больших городах – это еще не залог того, что оппозиция сможет воспользоваться своим шансом. Возможно, и Эрдоган при малейшей ошибке этих мэров будет «бить» оппозицию и использовать их недостатки управленчества в свою пользу с прицелом на следующие президентские или парламентские выборы.

Поэтому перед оппозицией, которая победила на муниципальных выборах, стоит очень сложная задача закрепиться, а для этого они должны мобилизовать все свои возможности.

Комментируя # итоги выборов, экс-генконсул Азербайджана в Стамбуле Ибрагим Небиоглу, сказал, что, несмотря на ослабление позиций Эрдогана, он все равно сильнейший игрок.

«Да, можно сказать, что сейчас пойдет тенденция к ослаблению. Эрдоган на всех предыдущих выборах неоднократно говорил, что проиграть Стамбул – это проиграть Турцию. Хотя по предварительным данным он проиграл Стамбул, но высший избирательный комитет пока не опубликовал последние данные.

Но даже несмотря на это, можно сказать, что союз ПСР и ПНД (партия народного движения) выиграли во многих городах, тут получается интересная картина. Если за последние 20 лет оппозиция выигрывала в приморских городах, то сейчас она начала выигрывать также и внутри Анатолии», — отметил эксперт.

По его словам, оппозиция выиграла почти во всех больших городах: Стамбуле, Измире, Анкаре, Анталье, Адане (основной город националистов).

Эксперт подчеркнул, что, несмотря на эти проигрыши, нельзя забывать, что Эрдоган является одним из сильнейших игроков на политической арене последние 20 лет.

«Он большой игрок и целеустремленный человек. На последних выборах он еще раз доказал свою энергичность, он проводил по 5-6 митингов в день и фактически не спал последние 20 дней. Он будет играть до конца. Еще рано говорить о том, что идет тенденция его ослабления. Нужно время», — считает он.

Другой вопрос, что нужно еще учитывать и то, как будет развиваться экономика Турции, сказал Ибрагим Небиоглу.

«Именно экономические показатели Турции сыграли немаловажную роль в выборе электората», – подчеркнул он.

О новом мэре Стамбула, эксперт сказал, что избранный глава муниципалитета молодой и перспективный политик.

«Уже сейчас ходят слухи о том, что он будущий глава Республиканской партии и, возможно, один из реальных претендентов на пост президента страны. Вопрос в другом, сможет ли он подписаться под большие проекты центральной власти, ему будет очень сложно, если он не сможет договориться с правительством», — отметил эксперт.

Небиоглу также добавил, что перед новым мэром сегодня стоят очень сложные задачи, такие как вопрос трафика на дорогах, проблема питьевой воды, чрезмерной урбанизации Стамбула.

«Он обещал, что откроет около 150 тысяч рабочих мест, но выглядит это утопически, потому что в результате население Стамбула еще больше увеличится. То есть ему предстоит решить очень сложные урбанистические задачи.

Как он будет их решать — большой вопрос. Нужно также учесть, что последние 20 лет муниципалитеты крупных городов были у правящей партии, и у оппозиции нет сейчас достаточной практики в управлении, исключение составляет Измир», — резюмировал он.