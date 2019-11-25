Томат сдает позиции: экспорт этой культуры сократился на 5%

Томат является одной из самых перспективных для экспорта культур в нашей стране. В январе-сентябре 2019 года Азербайджан экспортировал 134,148 тыс. тонн томатов на сумму $142 млн. 291,12 тыс. Однако по сравнению с аналогичным периодом 2018 года экспорт в количественном выражении сократился на 5%, в стоимостном — на 1,65%.

Основным импортером азербайджанских томатов в отчетном периоде являлась Россия. «В январе-сентябре в Россию экспортировано 132,574 тыс. тонн (98,8% всего экспорта — ИФ) на сумму $141 млн. 612,23 тыс. По сравнению с январем-сентябрем 2018 года экспорт томатов в Россию в количественном выражении сократился на 5,7%, в стоимостном — на 2,5%. Об этом сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» источник в правительстве.

Как сообщалось, в 2018 году Азербайджан экспортировал 171,921 тыс. тонн томатов на сумму $177 млн. 380,78 тыс. Основным импортером азербайджанских томатов в 2018 году также являлась Россия. В частности, в РФ было экспортировано 170,315 тыс. тонн на сумму $176 млн. 263,12 тыс.

Эксперт в области сельского хозяйства Вахид Магеррамов заявил #, что если наша страна хочет добиться чего-то на аграрной ниве необходимо серьезно подходить к делу. В этом плане стоит брать пример с Нидерландов, ведь такая маленькая страна сумела стать одним из лидеров в этой сфере и сейчас обеспечивает своей сельскохозяйственной продукцией многие страны.

«Что касается томатов, то когда Россия в свое время отказалась от его поставок из Турции, у нас заговорили о том, что можно и нужно воспользоваться такой благоприятной ситуацией и нарастить экспорт томатов в эту страну. Однако особо воспользоваться ситуацией не получилось»,– отметил он.

По словам эксперта, Россия и сама занимается производством помидоров в тепличных условиях. Причем в теплицах там используют самые современные технологии. Отечественные же, даже самые передовые теплицы отстают лет на 10-20. Одна из проблем тепличных хозяйств в нашей стране – дорогой газ для тех, кто занимается таким производством. Даже в Украине, у которой нет своего природного газа, предусмотрены скидки на газ для фермеров, чтобы они производили конкурентоспособную продукцию.

«Россия для нас сейчас основной рынок сбыта большей части сельскохозяйственной продукции, в том числе томата. Но она наращивает местное производство, и во многих российских теплицах удается получить с 1 гектара более 1200-1500 тонн. Там выше продуктивность, а, следовательно, ниже себестоимость, и со временем эта страна сможет полностью обеспечить себя томатами. Сейчас тепличные хозяйства активно развиваются в Дагестане и в некоторых других регионах России. Они подошли к этому очень серьезно, зафиксировав тот факт, что Россия импортировала много томатов из нашей республики. Там решили наладить производство самим и заработать на этом. Но тепличные томаты, в которых есть потребность зимой, уступают по качеству тем, которые выращены в открытом грунте. Впрочем, и производство таких томатов в летнее время там тоже стало расти»,– сказал В.Магеррамов.

Эксперт подчеркнул, что для того чтобы наши томаты, и не только они, пользовались спросом в других странах, они должны быть конкурентоспособны. В Азербайджане прекрасные условия для развития агропрома, в частности климат и почва, но этого недостаточно. Нужно тщательно следить за качеством. В таком случае можно было бы искать и находить другие рынки сбыта, и не только в странах бывшего Советского Союза. «Сейчас, к сожалению, качество низкое. Потому сократился, пусть пока и незначительно, экспорт томатов, завтра может сократиться экспорт яблок и других фруктов и овощей. Это тревожный звоночек. Часто можно услышать, что азербайджанские помидоры на вкус лучше, чем многие другие, но это утверждение сомнительно и носит скорее рекламный характер. Если бы они действительно были бы такими, то бизнесмены из той же России сами бы за ними приезжали и давали фермерам предоплату. Но продукция, которая идет на экспорт, тщательно проверяется и в наших томатах несколько раз находили вредителей, таких как южноамериканская томатная моль. Если мы хотим развивать эту сферу, таких инцидентов быть не должно»,– сказал эксперт.

У нас есть возможность выйти на рынки стран с высокой покупательской способностью, в частности, европейские, но только если абсолютно все стандартны будут соблюдаться. В.Магеррамов напомнил, что в свое время в Германии и Франции запретили импорт томатов из одной из стран Южной Европы, так как в них обнаружили кишечную палочку. Оказалось, что при выращивании томатов, их поливали канализационной водой. Такие случаи негативно отражаются на репутации экспортеров, а найти другую страну- поставщика сейчас не проблема.