Лечащий врач главы администрации США Кевин О’Коннор сообщил, что новый антигенный тест президента США Джо Байдена на COVID-19 показал положительный результат. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

По словам О’Коннора, Байден чувствует себя хорошо, у него почти полностью прошел кашель.

«Его температура, пульс, кровяное давление, частота дыхательных движений и уровень сатурации остаются совершенно нормальными. Его легкие остаются чистыми», — поделился врач.

В понедельник Байден вместе с супругой Джилл намерен посетить штат Кентукки, на минувшей неделе пострадавший от наводнений. Стихия унесла жизни как минимум 37 человек.

Байден вернулся на карантин 30 июля после того, как его тест на COVID-19 вновь показал положительный результат. По мнению обозревателей The New York Times, повторный уход подрывает усилия главы Белого дома превратить болезнь в позитивную историю, а также показать американцам, что 79-летний политик остается в хорошей форме.