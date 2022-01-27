Аналитики EastFruit указывают на уменьшение поставок айвы из Азербайджана в Россию. Хотя как отмечают российские правительственные источники в России продолжается тенденция роста спроса на айву.

В 2021 году импорт айвы в Россию вырос сразу на 36%, продолжая тенденцию 2020 года. Основным поставщиком айвы на рынок РФ остаётся Турция, на которую приходится более 80% всех поставок. За год Турция смогла нарастить экспорт айвы в Россию более чем на 60%. На втором месте пока остается Азербайджан, которого с российских рынков уже теснят поставщики из Узбекистана. Экспорт айвы из этой центральноазиатской страны в Россию вырос на 20% по сравнению с 2021 годом.

Розничные цены на айву в России варьируются в широком диапазоне – от 100 до 300 и более рублей за кг ($1,3-3.8 за кг). При этом в продаже есть немало айвы российского производства, которая продаётся дешевле, чем импортный продукт из Азербайджана. Российские источники не объясняют причины сокращения экспорта айвы из Азербайджана в Россию.