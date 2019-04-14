Т9 не исправит, или о том, как в Баку писали «Тотальный диктант»

Баку присоединился к 80-ти странам мира, где накануне прошла международная образовательная акция «Тотальный диктант».

Это ежегодная добровольная акция, принять участие в которой могут все желающие, независимо от возраста, национальности, уровня образования и социального статуса. Она объединяет всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски, и показывает, что быть грамотным важно для каждого, а заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно.

В этом году диктант написали более 250 тысяч человек на свыше чем 3000 площадках по всему миру. Традиционные площадки «Тотального диктанта» — вузы, школы, библиотеки, музеи и концертные залы.

В Азербайджане «Тотальный диктант» прошел уже четвертый раз и впервые в Азербайджанском университете языков (АУЯ), собрав свыше 100 человек, среди которых были школьники, студенты, пенсионеры, представители различных профессий.

Участников акции поприветствовал советник ректора АУЯ по вопросам науки и образования Сейфал Гасанов.

«Диктант — самый сложный вид письменной работы. Чтобы написать хороший диктант, недостаточно знать правила орфографии и пунктуации: нужно уметь проникнуть в сознание автора того или иного текста», — сказал он, поблагодарив организаторов акции и пожелав удачи всем, кто пришел проверить свои знания по русскому языку.

В числе участников была известный азербайджанский блогер Нателла Керимова, которая пришла вместе с сыном Суадом.

В интервью # она рассказала, что это уже ее второе участие в данной акции:

«В прошлом году я получила твердую «четверку»: допустила несколько ошибок в пунктуации. В этот раз постараюсь написать на «отлично», хотя понимаю, что главное, это все — таки участие. Тем более, что нынешняя акция проходит в моем родном университете языков».

Организаторы акции в Азербайджане — представительство Россотрудничества и Ассоциация преподавателей русскоязычных учебных заведений.

Впервые «Тотальный диктант» состоялся в 2004 году и провели его студенты гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета. За 15 лет акция приобрела всемирный масштаб: ее организует фонд «Тотальный диктант», расположенный в Новосибирске, а воплощают активисты и волонтеры в разных уголках планеты.

В этом году диктант прошел с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Азербайджане Александр Каламин, комментируя # интерес к «Тотальному диктанту» со стороны граждан Азербайджана, заявил, что акция стабильно держит планку популярности, привлекая с каждым годом новых участников.

«Радует, что большой интерес к данной акции проявляет руководство различных ВУЗов Азербайджана, которые предлагают нам свои площадки. В прошлом году это был Бакинский Государственный Университет, в этом году – Университет языков. Выражаем благодарность за такую поддержку», — заявил он.

А.Каламин также отметил, что самой активной зарубежной страной по проведению «Тотального диктанта» в этом году стала Германия, второе место поделили США и Китай, где к акции присоединились 17 городов. На третьем месте – Казахстан, который привлек к акции 15 городов. Кроме того, впервые в этом году диктант написали в ОАЭ, Мьянме и Перу.

Самой юной участнице «Тотального диктанта» — 2019 в Баку стала десятилетняя Айсель Агаева, ученица средней школы N286.

Девочка призналась, что мечтает стать врачом, любит математику и сказки Александра Пушкина.

Блогер, автор проекта «Айда в Баку» Эмин Рамазанов, также принявший участие в акции, выразил благодарность всему коллективу Российского информационно-культурного центра города Баку в лице его руководителя Валентина Денисова за проведение различных интересных мероприятий, в том числе и «Тотального Диктанта».

Лейла Мухтарова, студентка филиала Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова в интервью # рассказала, что присоединилась к международной акции с целью проверить свои знания в русском языке:

«К большому сожалению, сегодня большинство молодых людей не думают о грамотном изложении своих мыслей, особенно, если речь идет об общении в соцсетях и Интернете. Все эти смартфоны не дают возможность учиться на собственных ошибках. Функция Т9 исправляет за нас все ошибки, и мы даже не пытаемся вникнуть в них», — говорит Л.Мухтарова.

Практически все участники акции в Баку причислили русский язык к самым популярным в мире, наравне с английским и китайским.

В этом году автором текста «Тотального диктанта» стал писатель и литературовед Павел Басинский. Бакинские участники «Тотального диктанта» писали под диктовку его эссе «Ловец душ», посвященное пьесе «На дне» Максима Горького.

Результаты диктанта можно будет узнать на официальном сайте акции www.totaldict.ru.