Сульшер – о встрече с Барселоной: Именно таких матчей ждут наши болельщики

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер высказался о встрече с «Барселоной» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Мы хотим играть с самыми большими клубами и сильными командами. Мы уже играли с «Барселоной» в 2009-м и 2011-м в финале, а также в полуфинале в 2008-м. Именно таких матчей ждут наши болельщики. С нетерпением ждем игр с «Барселоной»

Возможно, я отличаюсь от 99% тренеров, поскольку я предпочитаю сначала играть дома, а второй матч провести на выезде. Если у нас получится дома показать хороший результат, то на выезде мы тоже сможем доставить соперникам неприятностей, как мы это сделали в Париже с «ПСЖ», — сказал Сульшер. (официальный Твиттер МЮ)