Оле-Гуннар Сульшер дал интервью официальному сайту «Манчестер Юнайтед» после увольнения с поста главного тренера команды.

«Я выйду через парадную дверь, потому что думаю, что все знают, что я отдал все для этого клуба. Этот клуб значит для меня все.

К сожалению, я не смог добиться желаемых результатов, и мне пора отойти в сторону.

Я хочу поблагодарить владельцев за предоставленную мне возможность, потому что она бывает не у всех, а у меня она была.

Для меня большая честь и привилегия, что мне доверили двигаться вперед с клубом, и я действительно надеюсь, что оставлю его в лучшем состоянии, чем когда я пришел.

Я приобрел хороших друзей, восстановил отношения с некоторыми замечательными друзьями. Приходили новые сотрудники, с которыми я действительно подружился», – сказал Сульшер.