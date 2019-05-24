Суданский военный совет и оппозиция прекратили переговоры

Переговоры между переходным военным советом Судана и оппозиционным объединением «Силы за свободу и перемены» о составе будущего суверенного совета по управлению страной не приостановлены, а прекращены, сообщил РИА Новости представитель руководства объединения Сатиа Ахмед аль-Хаж, который приехал на семинар в Катар.

В ходе переговоров оппозиции и военсовета 15 мая было достигнуто принципиальное согласие о трехгодичном переходном периоде в стране. Очередной раунд переговоров, который завершился в ночь на вторник, не привел к достижению соглашения о численном представительстве в формируемых органах власти.

«Переговоры с военным советом не приостановлены, а прекращены», — сказал аль-Хаж.

По его словам, военный совет настаивает, чтобы будущий суверенный совет, который будет создан для управления страной в переходный период, возглавлял представитель армии и военные составляли большинство.