В Беларуси прекратили трансляции телеканала Euronews

Министерство информации Беларуси приняло решение о прекращении трансляции в республике телеканала Euronews. Об этом сообщает в понедельник сайт ведомства.

«Министерством информации исключена иностранная телепрограмма Euronews. Срок действия ранее выданного разрешения на распространение на территории Республики Беларусь истек», — отмечается в сообщении.

Вместе с тем, по данным Мининформа, с понедельника в республике начинает вещание «Победа» — телепрограмма о Великой Отечественной войне, российского производства. В Мининформе выразили надежду, что «новая программа военно-патриотической направленности найдет достойный отклик в душах и сердцах зрителей и, особенно, ветеранов Великой Отечественной войны».

В белорусской компании «Белтелеком», являющейся крупнейшим в республике поставщиком интернет-услуг и телевидения, подтвердили прекращение вещания телеканала Euronews. «Да, с сегодняшнего дня вещание Euronews прекращено», — отметили в компании. Также с утра перестал транслировать Euronews еще один крупный телекоммуникационный оператор республики — «Космос ТВ».