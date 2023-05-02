Какая существует связь между продолжающейся более 14 месяцев полномасштабной российско-украинской войной и конфликтом в Судане? Ответ прост — в обоих случая видна пресловутая «рука Кремля». Начну с заявления, которое сделал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, контрнаступление ВСУ не следует воспринимать как решающий бой. Решающей битвой будет та, которая приведет к полному освобождению украинских территорий.

«Война состоит из нескольких сражений. Если мы этим контрнаступлением решим эту задачу, значит, скажем: «Это было решающее сражение, спасибо за поддержку, мы победили». Но, возможно, это контрнаступление не будет решающим, и потребуется еще одно. Это борьба против нарративов, что в какой-то момент Украине нужно будет сдаться. Вот против этого направлена моя фраза о том, что контрнаступление не является решающим», — сказал Кулеба.

Да, не только в Украине и России, но и во всем мире ждут начала контрнаступления ВСУ, от итогов которого зависит очень многое. И Россия, пропагандисты которой безостановочно рассказывают о том, что их страна воюет с «коллективным Западом», в реальности сама играет на нескольких досках. В том числе и в Судане. Напомню, что 15 апреля в Судане начались столкновения между силами быстрого реагирования (спецназ) и регулярной армией. Это произошло из-за разногласий между командующим суданской армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом, фактически являющимся президентом страны, и главой сил быстрого реагирования Мухаммедом Хамданом Дагало (Хамидти).

Число мирных граждан, погибших в результате столкновений, составляет 436, ранения получили 2174 человека. При этом перемирие в Судане, срок которого был продлен до полуночи 30 апреля, ни к чему не привело. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что Судан разваливается на части. Продовольственная программа ООН предупреждает, что столкновения в Судане угрожают дестабилизацией всей Восточной Африке. Все к этому и идет.

В настоящее время 73 тысячи человек уже выехали из Судана в соседние страны — Египет, Ливию, Чад, ЦАР, Эритрею, Эфиопию и Южный Судан. При этом, число беженцев, которые в ближайшее время могут покинуть Судан, скорее всего, превысит 800 тысяч. Такой прогноз озвучил в понедельник, 1 мая, помощник Верховного комиссара ООН по делам беженцев Рауф Мазу, пишет Reuters.

«После консультаций со всеми заинтересованными правительствами и партнерами мы исходим из того, что количество беженцев из Судана будет составлять 815 тысяч человек, вероятно, эмигрирующих в семь соседних стран», — сказал он. Указанные оценки включают 580 тысяч жителей Судана, а также беженцев, проживающих на территории африканского государства, ранее прибывших туда из других стран, в основном из Южного Судана.

И тут имеет смысл кое о чем напомнить. В 2017 году тогдашний президент Судана Омар Башир, обвиненный Международным уголовным судом в геноциде населения Дарфура, прилетел в Москву и подписал там с российскими властями несколько соглашений. В их числе было соглашение о создании российской военно-морской базы в Порт-Судане на Красном море, а также соглашения о концессиях на добычу золота между российской фирмой «М Инвест» и суданским министерством минералов.

Судан занимает третье место в Африке по добыче золота. Министерство финансов США считает фирму «М Инвест» и ее дочернюю фирму Meroe Gold ширмами, которые прикрывают деятельность в Судане ЧВК «Вагнер». «Евгений Пригожин и его сеть эксплуатируют природные ресурсы Судана в личных целях и распространяют свое вредоносное влияние по планете», — сказал в 2020 году тогдашний министр финансов США Стивен Мнучин. И на «М Инвест», и на Meroe Gold США наложили санкции.

Одного этого факта достаточно, чтобы понять, насколько важной для РФ страной является Судан.

Но помимо «золотого бизнеса» у РФ появился в этой стране и иной интерес. Как известно, с начала полномасштабного российского вторжения, Украина начала получать помощь от европейских стран. Поэтому Российская Федерация начала против Европы «гибридную войну» и использует для этого всевозможные поводы, чтобы нанести удар в политической, экономической и социальной сферах. И конфликт в Судане им предоставил такую возможность.

Сразу после его начала активизировались представители ЧВК «Вагнера. Они всячески пытаются поддерживать баланс сил в конфликте для затягивания боевых действий. Именно поэтому ЧВК «Вагнер» предоставила «силам скорой поддержки» генерала Хемети (Мохаммед Дагло) ракеты «земля-воздух». Вмешательство Москвы во внутриполитический конфликт в Судане преследует простую и циничную цель- организовать новый, большой поток беженцев в Европу. Точно также они действовали и в Сирии, рассказывая в эфирах федеральных каналов о том, что «Европа захлебывается от потока сирийских беженцев». Вот так и связана продолжающаяся российско-украинская война с конфликтом в Судане. И у союзников Украины, на фоне всего этого, растет чисто прагматический интерес помочь ей всем необходимым оружием для успешного контрнаступления и разгрома российской армии.