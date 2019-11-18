Суд в Лондоне оставил Ассанжа под стражей

Суд в Лондоне оставил под стражей основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, следующие технические слушания по делу о его экстрадиции в США состоятся 13 и 19 декабря, передает РИА Новости.
Очередные технические слушания по делу об экстрадиции Ассанжа в США прошли в магистратском суде лондонского округа Вестминстер. Ассанж участвовал в них по видеосвязи из тюрьмы, где содержится по приговору о нарушении условий выхода под залог.
Ассанж был одет в голубой джемпер и светлые брюки. Он был небрит и во время слушаний был в очках. Подсудимый со скучающим видом слушал выступления сторон и слова судьи.
Суд попросил подтвердить имя и дату рождения Ассанжа, судья напомнила, что сегодняшние слушания являются необходимой административной процедурой в делах по экстрадиции, когда подсудимый должен появляться в суде не реже одного раза в 28 дней.
| 2019-11-18T16:47:04+00:00 18 ноября 2019, 19:38|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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