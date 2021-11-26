Турецкий суд оставил под стражей правозащитника Османа Кавалу, к освобождению которого призывали десять послов иностранных государств. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкие СМИ.

В октябре посольства 10 стран – Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Швеции и США – выступили с призывом к Турции освободить Кавалу, который обвиняется в причастности к попытке свержения правительства в 2013 году.

МИД Турции вызвал послов этих стран и напомнил о необходимости соблюдать Венскую конвенцию о дипломатических сношениях. Вслед за этим президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что дал указание объявить этих послов персонами нон грата. В конце октября посольство США в Турции заявило, что не вмешивается во внутренние дела других стран. Его примеру последовали остальные посольства. В результате Эрдоган заявил, что инцидент исчерпан.

ŞОсман Кавала – известный турецкий правозащитник, основатель культурного фонда Anadolu Kültür AS.