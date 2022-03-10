В Бакинском апелляционном суде 10 марта состоялось заседание по жалобе на экс-посла Азербайджана в Сербии и экс-генпрокурора страны Эльдара Гасанова.

Как сообщил Turan адвокат Джавад Джавадов, защита ходатайствовала изменить меру пресечения на домашний арест, а также провести повторное судебное следствие.

Однако суд, не удовлетворив ни одно из ходатайств, назначив рассмотрение жалобы по существу на 18 марта.

Джавадов также указал на сохранение у Гасанов серьезных проблем со здоровьем.

Напомним, что Эльдар Гасанов был арестован сотрудниками Службы госбезопасности в июле 2020 года одновременно с несколькими другими работниками Консульской службы МИД.