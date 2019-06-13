Столтенберг поприветствовал планы США создать военную базу в Польше

Генсек НАТО Йенс Столтенберг приветствовал заявление США о планах увеличения военного присутствия в Польше, он считает, что это свидетельствует о приверженности Вашингтона трансатлантическим связям, сообщает РИА Новости.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Польша создаст базу для размещения более чем 1 тысячи военнослужащих США.

«Я приветствую сегодняшнее заявление о том, что США увеличат свое военное присутствие в Польше. Это свидетельствует о твердой приверженности США европейской безопасности и прочности трансатлантических связей», — написал Столтенберг в своем Twitter.

| 2019-06-13T00:06:37+00:00 13 июня 2019, 06:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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