Столтенберг поприветствовал планы США создать военную базу в Польше

Генсек НАТО Йенс Столтенберг приветствовал заявление США о планах увеличения военного присутствия в Польше, он считает, что это свидетельствует о приверженности Вашингтона трансатлантическим связям, сообщает РИА Новости.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Польша создаст базу для размещения более чем 1 тысячи военнослужащих США.

«Я приветствую сегодняшнее заявление о том, что США увеличат свое военное присутствие в Польше. Это свидетельствует о твердой приверженности США европейской безопасности и прочности трансатлантических связей», — написал Столтенберг в своем Twitter.