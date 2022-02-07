Президент Франции Эммануэль Макрон поприветствовал выдачу Азербайджаном Армении восьми армянских военнослужащих.

Об этом он заявил на своей официальной странице в Twitter.

«Восемь армянских военнослужащих были переданы из Баку в Ереван. Они воссоединились со своими семьями, с которыми были разлучены в течение нескольких месяцев. Спасибо нашим дипломатам, а также военнослужащим, участвовавшим в этой операции. Мы движемся вперед!»,- написал он.

Азербайджан, руководствуясь принципом гуманизма, 7 февраля 2022 года вернул Армении 8 военнослужащих армянского происхождения.