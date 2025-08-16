Индия позитивно оценила проведение переговоров между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на Аляске. Соответствующее заявление сделал официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал, сообщается на официальном сайте индийского ведомства.

В опубликованном на сайте МИД комментарии дипломат подчеркнул значимость двустороннего диалога для мирного урегулирования конфликтов. Он также отметил достигнутый на саммите прогресс.

«Путь вперед может быть только через диалог и дипломатию», — добавил Джайсвал.