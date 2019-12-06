Стамбул – город контрастов

На прошлой неделе мне довелось посетить Стамбул. Этот город каждый раз открывается перед посетителями в новой красе. О том, насколько красив и привлекателен Стамбул, написано множество книг и статей, а потому эту сторону мы оставим для тех, кто больше всего интересуется историей и архитектурой этого города.

Меня же, как журналиста интересовали другие вопросы, касающиеся социально-экономической и политической составляющей. Тем более, что недавно здесь произошли фундаментальные изменения — мэром города стал представитель оппозиции Экрем Имамоглу.

Причем выиграл он сразу в двух турах, в первом — перевес голосов был минимальным, и правящая партия, не желая сдавать город оппозиции, решила пойти на перевыборы, надеясь, что сможет «переманить» на свою сторону часть электората. Но во втором туре, Экрем Имамоглу победил со значительным перевесом.

Как объясняют сами турки, «в первом туре Экрем Имамоглу победил с минимальным перевесом Бинали Йылдырыма, а вот во втором туре он победил самого Эрдогана». Победа в Стамбуле равносильна победе во всей Турции. Поэтому сегодня в Турции и Стамбуле большие надежды, что Имамоглу сможет победить Эрдогана на следующих президентских выборах. Но что поменялось с его приходом в Стамбуле?

Если сравнивать с несколькими годами ранее, то глобальных изменений не произошло. Разве что в центре города сирийских беженцев, попрошайничающих или же занимающихся грабежом по ночам, стало заметно меньше, но при этом их стало больше в спальных районах. То есть вопрос фундаментально не решен и более того, как можно решить вопрос в городе, где проживает около одного миллиона сирийцев.

Конечно, не все сирийцы-попрошайки криминальны. Часть из них, пусть и незаконно, работает, что вполне устраивает турецких работодателей, так как за них не надо платить налоги и страховку. Дешевая рабочая сила всегда выгодна предпринимателям. А потому выселить их из города насильно невозможно — ведь под это «сирийское дело» уже выстроена целая индустрия.

Другим важным примечательным политическим моментом является то, что город практически поделился на крайне проэрдогановских и проэкремовских сторонников. Это кстати заметно и по улицам и по людям, с которыми заводишь разговор про политику и экономику. В каких-то частях города Эрдогана боготворят, а в каких-то крайне не любят. И у тех и других есть весомые объективные и субъективные доводы. Одни считают, что Эрдоган поднимает статус страны и им при нем стало жить лучше, даже несмотря на все экономические проблемы, а для других, он должен уйти, потому что дальше Турции будет еще сложнее оправиться от его политики.

Но есть моменты, где большинство людей сходятся во мнении. Многие считают Экрема Имамоглу проамериканским политиком — для кого-то это хорошо, а для кого-то плохо. Но то, что человек прозападный – это точно и тут споров нет. Сам же Экрем Имамоглу, после победы засучил рукава и начал готовиться к президентским выборам, а не заниматься проблемами города.

«Это может стать его роковой ошибкой. Он должен на примере Стамбула показать всей остальной Турции, как нужно эффективно править городом без Эрдогана. Он же готовится к президентским выборам», — говорят турки.

С другой стороны поменялся сам образ Эрдогана для простых турков. Если раньше Эрдоган, который прошел сложный путь, вышел из бедной семьи, был одним из них, то сейчас большинство считает, что он превратился в кабинетного президента, который сильно оторвался от простолюдинов. А эти простолюдины – это 40% турецкого электората, которые всегда были за ним. Сейчас же, после определенных коррупционных скандалов в его окружении, эти люди начали терять доверие и к нему и его внутренней и внешней политике.

Например, для турков непривычно слышать, что Россия — союзник Турции.

«Путин — сильный лидер. Но одновременно он опасен для Турции. Непонятно, что от него ждать. Да мы получили российское оружие, а для чего оно нам нужно? Запад тоже нельзя считать добром для нас, но Россия – это нечто иное, назвать эту страну союзником невозможно. Есть хотя бы история взаимоотношений», — считают турки.

Но у Эрдогана своя игра. Для Запада он авторитарный лидер, договориться с ним не могут, а сближение с Россией — неплохая идея попугать Запад. С другой стороны, Эрдогану удобнее иметь дело с такими странами как Россия, Иран и Китай. А потому курс страны развернулся в сторону Востока.

Это заметно и по туристам. Туристов из Европы стало значительно меньше. Практически все кафе, рестораны призывают туристов на арабском языке. В разговорах с людьми, работающими в сфере услуг, те отмечают, что сегодня главный турпоток идет из арабских стран, а потому и рынок переориентировался на арабский лад.

На центральных улицах Стамбула вокруг слышна арабская, персидская и русская речь. Есть и китайцы, но их намного меньше. На удивление очень много азербайджанцев — причем из Ирана. На вопрос, есть ли у них какие-то общины, отвечают, что в Стамбуле им община не нужна, потому что «город наш».

«Большинство южных азербайджанцев приехали сюда работать. Вы знаете, в Иране сейчас ситуация не из лучших, да и оплата там дешевле чем, тут, поэтому сейчас очень много азербайджанцев переехали работать в Стамбул, Измир и другие города. Какая-то часть уже обзавелась квартирами».

«Турция близкая страна для нас. Но мы, иранские азербайджанцы, тоже турки, хотя и не такие как местные. Для нас родиной может считаться только Иран и Азербайджан», — говорит южный азербайджанец, работающий в отеле менеджером.

Этому способствует большинство факторов, и самая главная – это высокая безработица среди молодежи, примерно 12%. Большинство работ выполняют мигранты.

«Если нас отсюда выгонят, нам придется в поисках работы ехать в Баку. Другого места у нас нет», — говорит другой азербайджанец, выходец из Ирана.

В статьях «Зеркало», когда речь заходила об Иране, всегда отмечалось, что ухудшение ситуации в Иране приведет к тому, что огромное количество южных азербайджанцев ринется в Азербайджан. Пока Иран держится, но экономическая ситуация в этой стране никак не может радовать. Правительство должно подготовить план на экстренный случай.