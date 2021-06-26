Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал старт строительству канала «Стамбул», который пройдет параллельно Босфору и соединит Черное и Мраморное моря.

Как сообщает РИА новости, Эрдоган принял участие в торжественной церемонии начала строительства канала «Стамбул», нажав на символическую кнопку и начав реализацию проекта. Строительство начнется с одного из шести мостов через будущий канал.

«Сегодня мы открываем новую страницу развития Турции, закладывая первый камень в строительство первого моста через канал «Стамбул», который будет иметь длину 45 километров и минимальную ширину 275 метров и глубину 21 метр. Желаю, чтобы он принес благо Стамбулу, Турции, всему нашему народу», — сказал Эрдоган, выступая на церемонии в связи с началом строительства канала.

По его словам, Босфор испытывает наибольшую нагрузку среди водных артерий в мире. «Сегодня 45 тысяч кораблей в год проходит через Босфор. Проход каждого большого корабля несет риск для города, они везут разные грузы, и в случае аварии город попадает под большую угрозу, связанной с пожарами и разрушениями, в том числе культурных ценностей», — отметил турецкий лидер.

Он добавил, что, согласно расчетам, к 2050 году через Босфор будет проходить около 78 тысяч кораблей в год, в то время как можно обеспечить безопасный проход 25 тысяч кораблей. «Мы смотрим на новый проект как на проект спасения будущего Стамбула. Мы провели все необходимые исследования, в том числе зондирование и оценку воздействия на окружающую среду», — добавил Эрдоган